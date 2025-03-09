مال وأعمال

ملف.. فرص استثمارية واعدة في الهيدروجين الأخضر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. فرص استثمارية واعدة في الهيدروجين الأخضر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 9 مارس 2025 05:12 مساءً - سمر السيد _ أطلقت الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفًة ما يتراوح بين 5 إلى 8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميًا.

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وأبرمت المؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية سلسلة من اتفاقات لمشروعات الهيدروجين الأخضر بالسوق المحلية، كان آخرها إعلان منصة الفرص الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنشاء ما وصفته بأكبر مصنع في العالم بتكلفة استثمارية 17 مليار دولار في جنوب سيناء، بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، لإنتاج 400 ألف طن سنويا، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2030، مع طرح مرحلتين أخريين خلال عامي 2033 و2035.

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ويرى عدد من الخبراء إمكانية تحقيق الخطة الحكومية المستهدفة للاستحواذ على ما يتراوح بين 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، في ضوء امتلاك مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية التي تمكننا من إنتاج الوقود النظيف، لكنهم أشاروا إلى تحديات التكلفة المالية المرتفعة، والمنافسة المحتملة مع الدول الأخرى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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