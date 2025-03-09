شبكة بي إن سي: 112.7 مليار دولار قيمة مشاريع الهيدروجين…

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 مارس 2025 04:11 مساءً - سمر السيد _ نشرت شبكة بي إن سي BNC العاملة في مجال توفير معلومات المشاريع في قطاعات كالنفط والغاز والنقل وغيرها، ويقع مقرها بالإمارات تقريرًا في نسخة مؤتمر إيجيبس 2025 منتصف فبراير الماضي، عن اقتصاد الهيدروجين الأخضر في شمال افريقيا وشرق المتوسط، أكدت فيه أن المنطقة لديها فرصة فريدة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، الأمر الذي يؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق الهيدروجين العالمية.

وأضاف التقرير، أن بلدان مصر والمغرب وتونس تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الهيدروجين، مستفيدًة من مزاياها الجغرافية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات لن تلبي الطلب المحلي للبلدان على صعيد الطاقة فحسب، بل التصدير إلى أوروبا والأسواق الأخرى، وبالتالي المساهمة في أمن الطاقة وتنويعها عالميًا.

وقدر التقرير بلوغ قيمة مشاريع الهيدروجين المستهدفة في شمال إفريقيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بما يقرب من 190 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه لا يزال جزء كبير من هذه المشروعات في مراحله المبكرة.

وأضاف أن المشروعات المقدرة تتوزع بين 112.71 مليار دولار مستهدف تنفيذها بمصر التي تصدرت قائمة بلدان شمال القارة السمراء، تلتها المغرب باستثمارات مقدره 50.51 مليار دولار، ثم تونس باستثمارات متوقعة 12.70 مليار دولار، ثم الأردن المتوقع أن تشهد مشروعات للهيدروجين الأخضر بقيمة 11.73 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تشهد الجزائر تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 65 مليون دولار، والعراق بقيمة 14 مليون دولار.

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ويرى التقرير أن مصر والمغرب وتونس تستهدف تحقيق مكانة بالاقتصاد العالمي من خلال وضع استراتيجيات وطنية طموحة تتماشى مع جهود إزالة الكربون العالمية، مشيرًا إلى أنه في سبتمبر 2020، كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء سيادية، حيث جمعت 750 مليون دولار.

كما أصدر البنك العربي الإفريقي الدولي خلال العام الماضي سندًا للاستدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من عدة مؤسسات أبرزها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويعد سند الاستدامة هو الأكبر الذي يصدره بنك خاص في إفريقيا، لدعم المشروعات الخضراء والمستدامة بمصر.