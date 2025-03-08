نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: كبرى الشركات الأمريكية تعمل على تنمية حقول شرق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 8 مارس 2025 01:11 مساءً - استقبل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في افتتاح اليوم الثاني للقمة العاشرة للطاقة بإفريقيا التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يومي 6-7 مارس 2025.

وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين ونقل الخبرات في مجال الطاقة والتي شهدت خلال السنوات تطوراً ملحوظاً سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي، وقد ظهر ذلك جلياً في دخول عدد من الشركات الأمريكية لأول مرة مجال البحث والاستكشاف في مصر وعلى رأسها شركتي شيفرون وإكسون موبيل.

فضلاً عن تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية لتنمية حقول منطقة شرق المتوسط وجلب الغاز المُنتج من تلك الحقول إلى مصر للربط بتسهيلات الإسالة المصرية والذي تُوج مؤخراً بالاتفاق الذي تم توقيعه بالقاهرة مع شركة شيفرون خلال حفل افتتاح مؤتمر ايجبس 2025 لتنمية موارد الغاز من حقل أفروديت القبرصي وربطه بتسهيلات الإسالة في مصر.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع ثنائي موسع يوم الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات CERA week.

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