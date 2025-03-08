الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير مدفوعة بزيادة…

دبي - احمد فتحي في السبت 8 مارس 2025 01:11 مساءً - العربية نت_ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت في فبراير مدفوعة بزيادة أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.1 نقطة في فبراير في ارتفاع بنسبة 1.6% عن يناير و8.2% عن فبراير من العام الماضي.

وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السكر، إذ زاد على أساس شهري بنسبة 6.6% وهو ارتفاع جاء مدفوعا بمخاوف من شح المعروض عالميا في الموسم الحالي 2024/2025 لأسباب منها ظروف طقس غير مواتية في البرازيل، وفقا لـ “”.

وزادت أسعار منتجات الألبان بنسبة 4% عن يناير بارتفاع كل أنواع تلك المنتجات بسبب طلب قوي على الواردات فاق الإنتاج في مناطق تصدير رئيسية.

كما زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2% على أساس شهري و29.1% على أساس سنوي لأسباب منها ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس بضغط من قيود في جنوب شرق آسيا وطلب قوي من قطاع وقود الديزل الحيوي.

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كما زاد مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 0.7% الشهر الماضي عن مستواه في يناير.

وزادت أيضا أسعار القمح بسبب إمدادات أقل من روسيا ومخاوف بشأن حالة المحاصيل في شرق أوروبا وأمريكا الشمالية. وواصلت أسعار الذرة ارتفاعها بسبب إمدادات أقل من البرازيل وطلب صادرات قوي من الولايات المتحدة. لكن أسعار الأرز تراجعت بنسبة 6.8% في فبراير. كما تراجعت قليلا أسعار اللحوم بنسبة 0.1%.