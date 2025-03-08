نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: تسريع عمليات اكتشاف وتنمية حقول النفط بعد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 8 مارس 2025 12:14 مساءً - في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مائدة حوار مستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مقرها بواشنطن على هامش القمة العاشرة للطاقة بإفريقيا التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يومي 6-7 مارس 2025.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لالتزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المصري، حيث استعرض وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته أوجه التعاون بين مصر والشركات الأمريكية في قطاع البترول، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه تلك الشركات في دعم جهود الاستكشاف والإنتاج بالقطاع.

كما أكد على أهمية تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية الراهنة لضمان استدامة إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل بوابة رئيسية لدعم تكامل أسواق الطاقة بالقارة.

واستعرض المهندس كريم بدوي حزمة الحوافز والسياسات التي أطلقتها وزارة البترول لتحفيز الاستثمار في قطاع البترول، حيث أشار إلى إصدار ورقة سياسات تحفيز الاستثمار والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل صيغ الاتفاقيات بما يعزز اقتصاديات الشركات العاملة في مصر.

كما أشار إلى النتائج الإيجابية لتنفيذ حزم تحفيز للإنتاج، التي أدت إلى تسريع وتيرة عمليات الاستكشاف والتنمية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية واقتران ذلك بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية بضمان توفير تدفقات نقدية مستقرة للشركاء بما يحفزهم لضخ المزيد من الاستثمارات.

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كما أكد الوزير على تطلعه لمزيد من التعاون مع الشركات العاملة في مصر، وأن نجاح تلك الشركات هو نجاح لوزارة البترول والثروة المعدنية وقطاع الطاقة المصري ككل، بما ينعكس إيجابيًا على دفع عجلة الاقتصاد بجمهورية مصر العربية.

شهدت مائدة الحوار العديد من الشركات الأمريكية والدولية وعلى رأسها شركات أباتشي وبيكتيل وبي بي وإكسون موبيل وآي بي آر وغيرها من الشركات ومؤسسات التمويل والاستثمار، وقد حظيت جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بإشادة واسعة من جميع المشاركين، حيث أثنى الكثير من الحاضرين في كلماتهم على الأنشطة المكثفة التي يشهدها قطاع البترول في الشهور الأخيرة بما انعكس إيجابًا على بدأ تنفيذ العديد من خطط الحفر والتنمية وتحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط بمناطق امتياز شركتي إكسون موبيل وبي بي.

كما أشاد الحضور بالنسخة الأخيرة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025” وما شهده من توقيع اتفاقيات تعاون موسعة تعزز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتوفير منصة هامة لجمع قادة شركات ومؤسسات الطاقة والتمويل بما يفتح آفاقًا جديدة من الاستثمار في قطاع البترول المصري.