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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكي: سنعزل إيران عن النظام المالي العالمي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 مارس 2025 05:08 مساءً - العربية.نت_ قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستمارس حملة أقصى الضغوط بفرض عقوبات على إيران بهدف انهيار صادراتها النفطية والضغط على عملتها.
وأضاف بيسنت لأعضاء النادي الاقتصادي في نيويورك “جعل إيران تفلس مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المعدلة في فرض العقوبات”.
وأضاف أن واشنطن ستمنع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي من خلال استهداف الأطراف الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة “أقصى الضغوط” التي تعهد ترامب بإعادة تطبيقها لعزل إيران اقتصاديًا وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، بهدف منعها من تطوير برنامج نووي.
وخلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، فرض ترامب مجموعتين جديدتين من العقوبات على إيران، استهدفتا شركات وما يُعرف بـ “أسطول الظل”، الذي يتألف من ناقلات نفط قديمة تبحر من دون تأمين غربي لنقل الخام من دول خاضعة للعقوبات، وفقا لوكالة “”.
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وفي 2 مارس، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمام البرلمان إن ترامب “وقع مجددًا أوامر بفرض عقوبات على العديد من سفننا، مما زاد من الغموض حول كيفية تسليم شحنات النفط والغاز”، في إشارة إلى الحزمة الأحدث من العقوبات الأميركية على طهران.
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