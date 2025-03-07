صندوق النقد: تمويل المرونة والاستدامة البالغ قيمته 1.3 مليار…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 مارس 2025 03:14 مساءً - سمر السيد_ قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إنه من المقرر صرف التمويل المخصص لمصر ضمن صندوق المرونة والاستدامة المعروف اختصارًا بـ”RSF آر إس إف ” على شرائح، حيث تبلغ قيمة هذا التمويل حوالي 1.3 مليار دولار.

وأضافت كوزاك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يبحث المجلس التنفيذي للصندوق يوم الاثنين المقبل الموافق 10 مارس الجاري، التمويل المخصص لمصر ضمن برنامج صندوق المرونة والاستدامة.

وأدرج صندوق النقد جمهورية مصر العربية على قائمة اجتماعات مجلسه التنفيذي المقررة يوم 10 مارس الجاري لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي بموجبها سيتم صرف مبلغ 1.3 مليار دولار، بجانب إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وطلب تسهيل المرونة والاستدامة.

وأعلن صندوق النقد خلال شهر مارس 2024 موافقة مجلسه التنفيذي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليار دولار كان وافق عليها سابقًا.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق ، إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضًا على قرض إضافي بنحو 1.3 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

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ويقصد بمشاورات المادة الرابعة ما تنص عليه المادة الخاصة بذلك من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى من إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم عادة على أساس سنوى، بحيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعنى، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، وبعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق، يقومون بتقديم تقرير للمجلس التنفيذى يكون أساس المناقشات للمجلس