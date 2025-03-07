مال وأعمال

رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات…

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  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات… 6/12
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات… 7/12
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات… 8/12
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات… 9/12
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات… 10/12
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات… 11/12
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 مارس 2025 12:14 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعًا، اليوم الخميس؛ لمتابعة مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.

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وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام مختلف جهات الدولة المعنية بالمتابعة المستمرة لمختلف الخطوات الخاصة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة ما يتعلق بملف المطارات المصرية، في ظل الحرص على تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص بصفة عامة، وزيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

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ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بضرورة متابعة الدراسات التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية تمهيداً للبدء في طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، معرباً عن تطلع الحكومة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

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ومن جانبه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى خبرة مجموعة “فينسي” الكبيرة في مجال إدارة المطارات على مستوى العالم، معربًا عن سعادته باستقبال مسئولي الشركة التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال إدارة المطارات، مؤكدًا اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.

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وأضاف أن الدولة ستقوم بطرح المطارات عند انتهاء الدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية التي تُعد مستشار الحكومة في مجال طرح المطارات.

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ومن جانبه، استعرض بينويت تروشي، رئيس قسم تطوير الأعمال بشركة “vinci concessions“، خبرات الشركة في إدارة المطارات على مستوى العالم، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الحكومة في هذا المجال من خلال عملية الطرح التي تقوم بها الحكومة لكافة الشركات العاملة في هذا المجال.

تجدر الإشارة، إلى أن مجموعة “فينسي” تُعد إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في إدارة المطارات، والتي أبدت استعدادها خلال الفترة الأخيرة للتعاون مع الحكومة المصرية من خلال برنامج الطروحات، حيث جاء اللقاء في إطار حرص مجموعة “فينسي” على استعراض خبراتها في هذا الصدد.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وأماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن عزب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وبينويت تروشي، رئيس قسم تطوير الأعمال بشركة “vinci concessions”، والوفد المرافق له.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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