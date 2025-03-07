نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4110 جنيهات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 مارس 2025 01:16 صباحاً - شاهندة إبراهيم – تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 20 جنيهًا ليسجل عيار 21 مستوى 4110 جنيهات، وبلغ الجنيه الذهب 32 ألف و880 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة22 دولارًا، لتسجل مستوى 2900 دولار.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4698 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سجل 3523 جنيهًا، فيمَا سجل 14 نحو 2740 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4125 جنيهًا، واختتم حول 4130 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 2918 دولارًا، واختتمت حول 2922 دولارًا.

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وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت حالة من التراجع الطفيف خلال تعاملات اليوم عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على واردات السيارات من كندا والمكسيك، ما عزز من عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

في حين تراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد أن أعفت الولايات المتحدة شركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 % على كندا والمكسيك لمدة شهر طالما امتثلت لقواعد التجارة الحرة القائمة.

تستمر جاذبية الملاذ الآمن للذهب في التعزيز من خلال تصاعد التوترات التجارية، لقد أدت أحدث التدابير الجمركية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، إلى تأجيج المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.

وردت كندا بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، في حين فرضت الصين رسومًا جمركية تصل إلى 15% على الصادرات الزراعية الأمريكية الرئيسية.

ودفعت المخاوف بشأن سياسات ترامب الجمركية الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956 دولار في 24 فبراير الماضي، ليحقق ارتفاعًا بنحو 11 % من بداية العام.

أضاف إمبابي، أن الأسواق تشهد تزايدًا في الرهانات حول تطبيق الفيدرالي الأمريكي، لأكثر من خفض في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بفعل تدهور البيانات الاقتصادية، والتي تعكس مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في موجة ركود حادة.