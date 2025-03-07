نعرض لكم الان تفاصيل خبر التوترات التجارية وتباطؤ النمو يعيدان شبح الركود إلى الأسواق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 مارس 2025 12:14 صباحاً - العربية نت .. عادت مخاوف النمو العالمي إلى دائرة اهتمام الأسواق المالية مع تراجع البيانات الاقتصادية الأمريكية وتزايد التوترات التجارية التي أثرت على ثقة المستهلكين ونشاط الأعمال.

ورغم أن الركود ليس السيناريو الأساسي الذي يتوقعه الاقتصاديون نظرًا للمرونة الكامنة في الاقتصاد الأمريكي، فإن البيانات الأخيرة أثارت قلق المستثمرين، في حين أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25% على المكسيك وكندا زادت من حدة المخاوف بشأن النمو، بحسب تقرير لوكالة .

تشير التحولات في الأسواق إلى تغير واضح في المزاج العام. فقد وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر، كما تراجعت الأسهم في نيويورك وطوكيو من أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات، بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر ، مما يعكس زيادة توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة قريبًا.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Genvil” “Wealth Management، فرانسوا سافاري: “الثقة أمر أساسي لأي اقتصاد، وقد تعرضت لضربة قوية”، مشيرًا إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة.

وأضاف: “لا أعتقد أن الركود أصبح أمرًا حتميًا، لكنه أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تقليص استثماراتنا في الأسهم الأمريكية.”

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انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين في يناير بأكبر نسبة منذ ثلاث سنوات ونصف، كما تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر معدل في ما يقرب من عامين. وأظهرت بيانات التصنيع الأمريكية يوم الاثنين انخفاضًا حادًا في الطلبات الجديدة والتوظيف.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في ” Van Lanschot Kempen Investment Management”، جوست فان ليندر: “لا نتوقع ركودًا في الولايات المتحدة، لكننا نرى تباطؤًا معتدلًا في النمو”، مشيرًا إلى أن المستهلكين أصبحوا غير متأكدين بسبب “السياسات الفوضوية” للولايات المتحدة.

وأضاف فان ليندر أنه خفض حيازاته من الأسهم الأمريكية في أواخر يناير، وزاد من استثماراته في سندات الخزانة، متوقعًا انخفاض العائدات مع تباطؤ الاقتصاد.

التوترات التجارية تضعف التوقعات الاقتصادية

قدرت “مورجان ستانلي” أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين والمكسيك وكندا قد تخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بمقدار 0.7 إلى 1.1 نقطة مئوية خلال الأرباع المقبلة، كما قد تؤدي إلى تراجع النمو الكندي بمقدار 2.2 إلى 2.8 نقطة مئوية، مما قد يدفع المكسيك إلى الركود.

وحذرت كانديس لينغ، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الكندية، من أن السياسات الجمركية الأميركية تدفع كلًا من كندا والولايات المتحدة نحو الركود، وفقدان الوظائف، وكارثة اقتصادية.

الضغط على البنوك المركزية لخفض الفائدة

تراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي إلى أدنى مستوياتهما خلال شهر يوم الثلاثاء. اللافت أن الدولار الامريكي ، الذي استفاد عادة من التوترات التجارية، شهد أيضًا تراجعًا بسبب مخاوف النمو الاقتصادي.

ويرى بعض المحللين أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون معرضًا لخطر مزيج مقلق من النمو البطيء والتضخم المستمر.

وأشار المحللون إلى أن الحرب التجارية تزيد الضغط على البنوك المركزية عالميًا لمواصلة خفض الفائدة لدعم النمو.

يتوقع المتداولون الآن خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس بنهاية العام، مقارنة بتوقعات خفض واحد فقط في منتصف يناير عندما كانت البيانات الاقتصادية لا تزال قوية.

أما في أوروبا، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، وتتوقع “مورجان ستانلي” خفضًا إضافيًا في إبريل بسبب ضعف البيانات الاقتصادية والتضخم.

تزايد الحذر في الأسواق

حتى لو تحسنت البيانات الاقتصادية الأمريكية ، فإن النظرة الاقتصادية غير الواضحة تبرر بقاء المستثمرين حذرين بشأن الأسهم.

وأظهرت مذكرة “جولدمان ساكس” يوم الاثنين أن صناديق التحوط، التي كانت قد زادت استثماراتها في الأسهم العالمية، بدأت بالتخلي عن الرهانات الصعودية ووضعت رهانات على انخفاض الأسهم.

وبالنظر إلى المخاطر المتزايدة للنمو، تحظى بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر يوم الجمعة بأهمية خاصة.

وقال كبير الاقتصاديين في “Lombard Odier”، سامي شار: “هذه الدورة الاقتصادية تعتمد على الاستهلاك، ولن تنتهي إلا مع ضعف سوق العمل. ويجب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي حذرًا للغاية بشأن ذلك.”