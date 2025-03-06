بولاريس تتعاقد مع 35 شركة لتنفيذ مشروعات صناعية في أكتوبر…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 مارس 2025 06:14 مساءً - العربية نت .. تعاقدت شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، على بيع 300 ألف متر مربع أراضٍ في منطقتها الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، بعد شهر واحد من فتح باب التعاقد على أراضي المنطقة الصناعية، التي اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مخططها العام مطلع العام الحالي، بحسب مدير عام الشركة، باسل شعيرة.

وقال شعيرة لـ”العربية Business”، إن المساحات المخصصة تمثل نحو 30% من المساحة البيعية الخاصة بالمرحلة الأولى للمنطقة الصناعية الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع.

“أبرمنا تعاقدات مع قرابة 35 شركة عاملة بالسوق المحلية لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة باستثمارات متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار”، وفقًا لشعيرة.

تشمل الشركات التي تعاقدت معها “بولاريس باركس” لتنفيذ مشروعات داخل المنطقة الصناعية الجديدة، شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي”، وإخناتون للتجارة والتوزيع التابعة لمجموعة إيڤا فارما، ومشرق لتنمية الأعمال، وميكاترونيكس لمقاولات وتجارة الأنظمة الكهروميكانيكية، والشرق لتشغيل المعادن، والقادسية باك لتصنيع مواد التعبئة والتغليف، ولوديك للتطوير الغذائي، وأوركاس للتنمية الزراعية والصناعية، وزينوس المحدودة.

وفي سبتمبر الماضي، وقّعت شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير، عقد تخصيص قطعة أرض على مساحة 1.3 مليون متر مربع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لإقامة منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي.

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تنفذ المنطقة الصناعية التابعة لشركة بولاريس على مرحلتين بإجمالي مساحة 2.6 مليون متر مربع، وباستثمارات إجمالية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه.

وقال شعيرة إن شركته تستهدف بيع 500 ألف متر مربع من المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية خلال العام الحالي، وقدّر حجم الاستثمارات التي يمكن تنفيذها على هذه المساحة بنحو 500 مليون دولار.

تأسست بولاريس باركس للتطوير الصناعي في مصر عام 2007، بشراكة مصرية (مجموعة سياك القابضة)، وتركية (بولاريس)، وإنجليزية (ممفيس كابيتال)، وسعودية (مجموعة الزامل)، ولديها ثلاث مناطق صناعية في مصر بمدينتي 6 أكتوبر والسادات بمساحات إجمالية تبلغ 4.5 مليون متر مربع.