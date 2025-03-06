رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 مارس 2025 01:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم عقد مؤتمر الشهر المقبل لعرض التفاصيل التنفيذية لخطة إعادة إعمار غزة ، إلى جانب تحديد آليات التمويل اللازمة لدعم تنفيذها على الأرض.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن أي حلول بديلة لن تكون سوى مسكنات مؤقتة، ما يعني استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود إدراك دولي متزايد لأهمية هذا الحل، إلى جانب زخم في دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القرارات الصادرة عن القمة تمثل خطوة أولى تحتاج إلى ترجمة فعلية من خلال تحركات الدول العربية والمجتمع الدولي.

وأضاف أن القمة، التي نُظمت أمس برعاية مصر، شهدت إجماعًا عربيًا على تبني خطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر لقطاع غزة، التي تعمل عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.

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وتابع أن الجهود المصرية استندت إلى دراسات مقدمة من السلطة الفلسطينية، سواء على المستوى المحلي أو من خلال التقارير الدولية، كما تم الاستعانة بالجامعات والمكاتب الاستشارية لضمان إعداد خطة متكاملة.

وأشار مدبولي إلى أن زيارة رئيس وزراء فلسطين إلى القاهرة قبل انعقاد القمة شهدت مناقشات موسعة حول الخطة، حيث تم استعراض تفاصيلها النهائية تمهيدًا لتنفيذها.