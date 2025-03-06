مال وأعمال

رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر…

0 نشر
0 تبليغ

  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 1/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 2/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 3/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 4/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 5/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 6/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 7/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 8/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 9/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 10/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 11/12
  • رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 مارس 2025 01:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم عقد مؤتمر الشهر المقبل لعرض التفاصيل التنفيذية لخطة إعادة إعمار غزة ، إلى جانب تحديد آليات التمويل اللازمة لدعم تنفيذها على الأرض.

predco_adv_2021

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

E-Bank

وأوضح أن أي حلول بديلة لن تكون سوى مسكنات مؤقتة، ما يعني استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود إدراك دولي متزايد لأهمية هذا الحل، إلى جانب زخم في دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القرارات الصادرة عن القمة تمثل خطوة أولى تحتاج إلى ترجمة فعلية من خلال تحركات الدول العربية والمجتمع الدولي.

AYADY
Contct_90-728

وأضاف أن القمة، التي نُظمت أمس برعاية مصر، شهدت إجماعًا عربيًا على تبني خطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر لقطاع غزة، التي تعمل عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
Saib
BonatMisr

وتابع أن الجهود المصرية استندت إلى دراسات مقدمة من السلطة الفلسطينية، سواء على المستوى المحلي أو من خلال التقارير الدولية، كما تم الاستعانة بالجامعات والمكاتب الاستشارية لضمان إعداد خطة متكاملة.

وأشار مدبولي إلى أن زيارة رئيس وزراء فلسطين إلى القاهرة قبل انعقاد القمة شهدت مناقشات موسعة حول الخطة، حيث تم استعراض تفاصيلها النهائية تمهيدًا لتنفيذها.

Fiat2025

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: مؤتمر لبحث تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة الشهر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا