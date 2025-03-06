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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير بتمويل كامل من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 6 مارس 2025 12:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير ستتم وفق خطة واضحة تضمن خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر وتاريخها العريق.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن التكلفة الكاملة لتنظيم الفعالية سيتم تغطيتها بالكامل من العوائد والإيرادات الناتجة عن التسويق، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.
ولفت إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات والرعاة للمشاركة في رعاية الحدث، حيث بدأت الحكومة بالفعل في تلقي عروض من رعاة كبار مستعدين للمساهمة في تمويل الفعالية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ الخطوات التنظيمية اللازمة لضمان نجاح الحدث، بما يليق بمكانة مصر الحضارية والسياحية.
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