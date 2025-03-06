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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: أولوية لقطاعي الصحة والتعليم في خطة العام المالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 6 مارس 2025 12:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه يجري حاليًا مراجعة الخطة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن الخطة الجديدة ستشهد زيادة في الاستثمارات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيحظيان بالنصيب الأكبر من النمو في المخصصات المالية، في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية البشرية.
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