رئيس الوزراء: نتوقع عودة تدريجية لإيرادات قناة السويس بدءا…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 مارس 2025 09:14 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن هناك توقعات بعودة تدريجية لإيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجاري، مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستقرار حركة الملاحة العالمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الدولة تنفذ خطة واضحة تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي، بالتوازي مع ترشيد الاستخدامات، دون التأثير على حركة السوق أو القطاع الخاص، مؤكداً التزام الحكومة بضمان استقرار النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هناك تقدمًا ملحوظًا في تحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت توازنًا بين الجانبين، رغم التحديات التي تواجه بعض القطاعات، وعلى رأسها قناة السويس، التي تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية الأخيرة.