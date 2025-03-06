رئيس الوزراء: بوادر استكشافات واعدة للغاز والزيت بحقل الفيوم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 مارس 2025 01:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن قطاع البترول يشهد تطورات إيجابية فيما يخص الاستكشافات الجديدة، مشيرًا إلى ظهور بوادر مبشرة لاكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والزيت في حقل “الفيوم 5” بمنطقة كينج مريوط، بعد عمليات الحفر الجارية.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة مستمرة في سداد التزاماتها بانتظام، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن هناك وتيرة متسارعة في أعمال الاستكشاف والتنقيب.

وأضاف أن الحكومة تمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة، متوقعًا أن تتأكد النتائج الإيجابية لهذه الاكتشافات بشكل كبير بحلول نهاية عام 2025 وبداية 2026، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي.