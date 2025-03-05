مدبولي: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من مكونات الألواح الشمسية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن المنطقة الاقتصادية في العين السخنة تشهد طفرة صناعية كبيرة، حيث تضاعف عدد المصانع بها من 65 إلى 130 مصنعًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مع وجود 120 مصنعًا جديدًا قيد الإنشاء من المقرر تشغيلها بالكامل بحلول نهاية العام الجاري أو العام المقبل.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن هذه التوسعات الصناعية تعكس النمو المتسارع في القطاع، لافتًا إلى أن اثنين من المصانع الجديدة المتخصصة في إنتاج الألواح الشمسية سيسهمان في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمكونات هذه الصناعة الحيوية.

وأضاف أن وفقًا لرئيس المنطقة الاقتصادية، ستتمكن مصر بحلول نهاية عام 2025 من إنتاج جميع مكونات الألواح الشمسية محليًا، وهو ما يدعم خطة الدولة الطموحة للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030.