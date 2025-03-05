رئيس الوزراء: الموارد الدولارية تساوت مع المصروفات خلال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق التوازن بين إيرادات ومصروفات الدولة من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في هذا الملف.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن التقارير الدورية التي تصدر كل أسبوعين حول موارد واستخدامات النقد الأجنبي أظهرت أن موارد الدولة من العملة الصعبة خلال الأسبوعين الماضيين تعادل مصروفاتها، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة رغم التحديات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف ليس فقط تحقيق التوازن، ولكن الوصول إلى فائض في موارد النقد الأجنبي لتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الحكومة تركز على دعم القطاعات الرئيسية، ومنها الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، من خلال خطط تنفيذية واضحة تعمل عليها اللجان الوزارية المختصة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.