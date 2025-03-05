مدبولي: تجاوز مؤشر مديري المشتريات 50 نقطة يعكس تفاؤل القطاع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 مارس 2025 08:08 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الاقتصاد المصري يشهد العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز مستوى 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا التحسن يعكس نظرة إيجابية من قبل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال تجاه الاقتصاد المصري ونموه، مما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، ويدعم استمرار الجهود الإصلاحية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.