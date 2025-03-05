مدبولي: 90 مليون يورو تمويل من البنك الأوروبي لدعم السلع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 مارس 2025 08:08 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه تم توقيع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة العامة للسلع التموينية، لدعم جهود الدولة في تأمين السلع الاستراتيجية.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.