نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 حول 4130 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 مارس 2025 08:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 مستوى 4130 جنيهًا وبلغ الجنيه الذهب 33 ألف و40 جنيها.

في المقابل سجلت أسعار الأوقية في البورصة العالمية استقرار نسبي، لتفقد دولار واحد وتسجل مستوى 2917 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4720 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3540 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2754 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4090 جنيهًا، واختتم حول 4125 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بقيمة 33 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2891 دولارًا، واختتمت حول 2918 دولارًا.

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وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بفعل عوامل متباينة، حيث تلقى المعدن الأصفر دعمًا من الطلب، وسط تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية، لكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية حد من الارتفاعات.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية الصينية إلى 20%، مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية بالأسواق الدولية.

ولفت إمبابي، إلى أن الدولار الأمريكي تعرض للهبوط، وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي عقب تطبيق التعريفات الجمركية، في حين تراهن الأسواق على أن الرئيس ترامب سيجد سببًا للتراجع عن تهديداته بالتعريفات الجمركية.

وأشار إمبابي، إلى أن التعريفات الجمركية ستزيد من خطر اندلاع حرب تجارية عالمية، وتعزز من قوة الذهب، كوسيلة للتحوط من الخسائر المحتملة للدولار.