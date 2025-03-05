نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. نيسان تقتنص أول استحقاق ضمن حوافز توطين صناعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:11 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا في الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي.

7 شركات مسجلة حتى الآن.. والجمارك أفرجت عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج أغسطس الماضي

أضاف الوزير، أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي.

ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين.. ووحدة متخصصة بالمالية لتيسير الإجراءات

وأشار كجوك إلى أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم في التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.

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استمرار التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة

قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.

وأوضح أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.

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