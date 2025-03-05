نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الخطيب: مصر تسعى لزيادة صادراتها الزراعية والصناعية إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:14 مساءً - محمد أحمد .. قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، إن مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى السوق الروسي، في القطاعات الزراعية والصناعية.

وأشار خلال لقائه مع رومان تشيكوشوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، إلي أنه يجري العمل على تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية و الروسية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

الالتزام بتقديم الحوافز اللازمة لإنجاح مشروع المنطقة الصناعية الروسية

وأكد “الخطيب” على أهمية التقدم المحرز في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والذي يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلي التزام الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم الحوافز اللازمة لإنجاح هذا المشروع.

منتدى الأعمال المشترك يهدف إلى تعزيز التعاون وتحديد المجالات الأكثر أهمية

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كما نوه الوزير إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الروسي المقرر عقده في شهر مايو المقبل، مشددًا على ضرورة تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار الوزير إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع روسيا، لافتا إلى أهمية الشراكة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة. وأكد على أن الحكومة المصرية تواصل دعم الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تقديم تسهيلات للمستثمرين الروس، مشيرًا إلى العمل على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون.

أضاف الخطيب أن الحكومة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للشركات الروسية العاملة في السوق المصري، مؤكداً على التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المشاريع المشتركة.

كما أشاد الوزير بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في دول المنطقة.

وشدد الخطيب، على ضرورة تطوير آليات التمويل والدعم اللوجستي للمشروعات المشتركة، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة البضائع والاستثمارات بين البلدين، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد، أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تشجيع الابتكار والاستثمار في المشروعات التقنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، بما يسهم في تطوير القدرات التكنولوجية للبلدين وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

من جانبه، أعرب رومان تشيكوشوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، عن تقدير بلاده للعلاقات الاقتصادية مع مصر، معتبرًا إياها شريكًا استراتيجيًا لروسيا في المنطقة. كما أشاد بدور الحكومة المصرية في دعم الاستثمارات الروسية في مصر.

وأشار نائب الوزير الروسي إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشددًا على ضرورة التعاون الوثيق بين الجانبين لضمان التنفيذ السريع وتحقيق الفوائد المرجوة للطرفين. كما أكد على أهمية استمرار التنسيق بين الخبراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.