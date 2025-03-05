نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:14 مساءً - .. تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما واصلت الأسواق تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2912.09 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1% أمس الثلاثاء، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2922.70 دولارًا.

وارتفعت العملة الأمريكية مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، وفق وكالة ““.

وزادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقال كبير محللي السوق لدى “كيه سي إم تريد”، تيم ووترر: “حقق الدولار الأمريكي انتعاشًا طفيفًا خلال الكلمة التي ألقاها ترامب أمام الكونجرس بمجلسيه، وهو ما أدى إلى فقدان سعر الذهب بعض الزخم”.

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وتابع: “أتوقع أن يظل الذهب من الأصول المطلوبة فيما تظل حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية السمة السائدة في السوق”.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى المثلين وصولًا إلى 20%، مما أشعل حروبًا تجارية يمكن أن تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وترفع الأسعار بالنسبة للأمريكيين الذين لا يزالون يعانون من سنوات من التضخم المرتفع.

وردت الصين وكندا بفرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع الأمريكية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، إن الرسوم الجمركية الأمريكية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفًا أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة ولا تحتاج إلى تغيير.

وعلى الرغم من أن الذهب يمثل تحوطًا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته.

وتنتظر الأسواق تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة “إيه دي بي” في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وأعلنت الصين، أكبر مستهلك للمعادن، المزيد من إجراءات التحفيز المالي مما يشير إلى جهود أكبر تهدف لتعزيز الاستهلاك باعتباره وسيلة لدعم مسار الاقتصاد نحو النمو المستهدف هذا العام البالغ نحو 5%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 32 دولارًا للأونصة، واستقر البلاتين عند 960.25 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 949.05 دولارًا.