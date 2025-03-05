نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 4130 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:15 صباحاً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 40 جنيهًا ليسجل عيار 21 مستوى 4130 جنيهًا وبلغ الجنيه الذهب 33 ألف و40 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 28 دولارًا، لتسجل مستوى 2919 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4720 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3540 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2754 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيهًا، واختتم حول 4090 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بقيمة 33 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2858 دولارًا، واختتمت حول 2891 دولارًا.

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قال إمبابي، إن فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، دفع الأسواق إلى حالة من المخاوف من تداعيات قيام حرب تجارية، وعزز من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وأشار إلى أن الأسواق الدولية تشهد تزايد في الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعي يونيو وسبتمبر، ما يعزز من قوة الذهب.

وأبقى البنك المركزي المصري الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير.

وأضاف إمبابي أن صدور أي بيانات تكشف عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي من شأنها أن تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وكشفت سلسلة من البيانات الأمريكية الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يثير المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم ربما يتجه نحو الركود التضخمي.