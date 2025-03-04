عجز الميزان التجاري يرتفع 13% إلى 4.1 مليار دولار خلال…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 مارس 2025 07:15 مساءً - ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 13% خلال ديسمبر الماضي، مسجلاً 4.15 مليار دولار، مقابل 3.67 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2023.

جاء هذا الارتفاع، مدفوعاً بزيادة قيمة الواردات المصرية بنسبة 11.3% خلال ديسمبر لتصل إلى 8.11 مليار دولار، نتيجة نمو واردات بعض السلع، منها الغاز الطبيعي الذي ارتفعت وارداته بنسبة 105.2%، وسيارات الركوب بنسبة 17%، والذرة بنسبة 38.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.8%.

كما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024، وأهمها منتجات البترول بنسبة 23.6%، والمواد الأولية من حديد وصلب بنسبة 12.9%، والأدوية بنسبة 22.3%، والقمح بنسبة 14.9%.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 9.6% خلال الشهر ذاته، مسجلة 3.96 مليار دولار، بدعم من زيادة صادرات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول التي قفزت بنسبة 128.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 23.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 17.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبـة 37.1%.

وشهد شهر ديسمبر 2024 انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، ومنها الأسمدة بنسبة تراجع 47.6%، والبترول الخام بنسبة 66.2%، والبقول الجافة بنسبة 3.5%، والأثاث بنسبة 6%.