توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:13 مساءً - سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال في مصر، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 50.1 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 50.7 نقطة في يناير 2025.

ووفقًا للمؤشر، استمر توسع القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 4 سنوات.

أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من 4 سنوات

وأشار المؤشر إلى استمرار تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير، مستفيدًا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، حيث أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات.

ارتفاع حجم الطلب مع استقرار الإنتاج

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وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج مستقرًا وانخفاض أعداد الموظفين.

وقد حظي انتعاش القطاع بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير ولكنه ظل معتدلًا بالمعايير التاريخية، ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع.

ورغم انخفاض المؤشر من 50.7 نقطة في يناير، والذي يعتبر أعلى مستوى له في 50 شهرًا، إلى 50.1 نقطة في شهر فبراير، فإن تسجيل المؤشر مستوى أعلى من المستوى المحايد “50.0 نقطة” يشير إلى استمرار التحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري.