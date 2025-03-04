مال وأعمال

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير

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  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 1/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 2/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 3/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 4/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 5/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 6/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 7/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 8/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 9/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 10/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 11/12
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:16 مساءً - سي ان بي سي _ أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير، مدفوعاً بمبيعات قوية وزيادة مستويات النشاط، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق.

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وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في السعودية إلى 58.4 في فبراير، مقارنة بأعلى مستوى له في عشر سنوات عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى استمرار النمو القوي.

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وجاء الانخفاض الطفيف في المؤشر الرئيسي نتيجة تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في بداية العام. وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، مقارنة بـ71.1 في يناير.

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وحافظ نمو المبيعات الجديدة على زخمه، مدعوماً بزيادة جهود السياحة والتسويق. ورغم تباطؤه الطفيف، ظلت زيادة الناتج من بين أعلى المعدلات منذ منتصف 2023.

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تسارع في مستويات التوظيف

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وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه رغم تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في فبراير، فإن الشركات ما زالت واثقة من الطلب المستقبلي.

وأضاف: «انعكس هذا في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث زادت الشركات من حجم قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال».

وسجلت مستويات التوظيف أسرع وتيرة نمو في 16 شهراً، مع استعداد الشركات لفرص التوسع، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.

واستمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، مدفوعة بزيادة أسعار المواد والأجور، إلا أن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً. ولم تبلغ الشركات سوى عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع، نتيجة الضغوط التنافسية.

وبلغت ثقة الشركات في المملكة أعلى مستوى لها في 15 شهراً، وسط تفاؤل بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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