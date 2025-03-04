نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تفرض رسوما إضافية بين 10 – 15% على السلع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:16 مساءً - العربية نت .. أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، فرض رسوم جمركية 10% على فول الصويا والذرة الرفيعة ولحوم الخنزير ولحوم البقر والمنتجات المائية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان الأمريكية، فيما ستفرض رسوما جمركية 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأمريكية.

جاء ذلك بعد تعهد وزارة التجارة الصينية بالرد على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية عن إضافة 15 شركة أمريكية إلى قائمة مراقبة الواردات، مشيرةً إلى أنه يحظر على المستوردين الصينيين بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج المستوردة من هذه الشركات الأمريكية، حيث تشكل تهديداً للأمن القومي للصين ولمصالحها، وفق وكالة “تاس”.

ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية، البالغة 10%، والتي هدد ترامب بفرضها على الصين الأسبوع الماضي، حيز التنفيذ في الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، مما يرفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة إلى 20%، في خطوة يعتبرها البيت الأبيض ردًا على ما يراه تقاعس الصين عن وقف تدفق تلك المادة المخدرة. وتأتي هذه الرسوم الجديدة إضافةً إلى تعريفات سابقة على آلاف السلع الصينية.

وفي السياق، أكدت وزارة التجارة موقف الصين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول “تحويل اللوم” إلى بكين بشأن تدفق الفنتانيل، وفقا لـ””.

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وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تصدّر المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، بينما تنفي بكين أي مخالفات.

وأوردت صحيفة “جلوبال تايمز”، أمس الإثنين، أن الصين وضعت المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية في مرمى الإجراءات الانتقامية، مشيرةً إلى أن بكين سترد بسلسلة من الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية.

وكانت الصحيفة، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، أول من كشف عن الإجراءات التي كانت بكين تعتزم اتخاذها ردًا على فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي.

وفي بيان لها، قالت وزارة التجارة الصينية: “أكدت الصين مرارًا أن الرسوم الجمركية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوّض نظام التجارة المتعدد الأطراف.”

وأضافت: “لن تحل مثل هذه الإجراءات مشكلات الولايات المتحدة، بل ستضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وتعطل حركة التجارة الدولية الطبيعية.”

كما حثّت الوزارة الولايات المتحدة على “سحب” تدابيرها الجمركية الأحادية، ووصفتها بأنها “غير منطقية ولا أساس لها من الصحة وتضر بالآخرين.”