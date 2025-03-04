ارتفاع الذهب بأكثر من 1% بدعم من ضعف الدولار والمخاوف…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:08 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الاثنين، بعد تراجعها لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدفوعة بضعف الدولار في حين أدت المخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تعزيز الطلب على المعدن النفيس بصفته ملاذاً آمناً.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2891.29 دولار للأونصة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9% إلى 2902.30 دولار للأونصة.

ونزل مؤشر الدولار بأكثر من متراجعاً عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب اليوم الاثنين عن الرسوم الجمركية التي سيفرضها اعتباراً من صباح غد الثلاثاء على الواردات من كندا والمكسيك. وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، لكن هذا القرار تم تعليقه لمدة شهر ينتهي غداً الثلاثاء.

اشتباك بين ترامب ورئيس أوكرانيا

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وصرّح كالفن وونغ، كبير محللي السوق لدى شركة أواندا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بأن الضبابية السياسية الناتجة عن تعثر اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا ساهمت في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وكان الاجتماع الأخير بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد انتهى باشتباك حاد، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية التي تعاني بالفعل من ضعف البيانات الاقتصادية والتقلبات التجارية الأمريكية.

من جانبه، أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، فيما أشار ترامب إلى نيته رفع التعرفات الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، وهو ما يضاعف فعلياً النسبة البالغة 10% التي فُرضت في الرابع من فبراير.

أما على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 945.45 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 928.54 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بنسبة 0.5% إلى 31.30 دولاراً للأونصة.