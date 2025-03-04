نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك+ سيطبق زيادة إنتاج النفط المقررة في أبريل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:11 صباحاً - سي إن بي سي_ أفاد مصدران من تحالف أوبك+ ، اليوم الاثنين، إن المجموعة قررت تطبيق زيادة إنتاج النفط المقررة في أبريل .

وقالت المصادر لرويترز إن الزيادة التدريجية قد يجري تعليقها أو الرجوع لخفض الإنتاج بناء على ظروف السوق.

ويستهدف تحالف “أوبك+” حالياً استعادة 2.2 مليون برميل يومياً بشكل تدريجي حتى أواخر 2026.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعواته لمنظمة أوبك بخفض أسعار النفط، في تكرار لمواقفه خلال ولايته الأولى، إلا أن سعر النفط الحالي عند 74 دولاراً للبرميل لا يزال منخفضاً للغاية بالنسبة للعديد من أعضاء “أوبك” لتغطية إنفاقهم الحكومي.

وأكد الأمين العام للمنظمة الأسبوع الماضي أن “أوبك” ستضع على رأس أولوياتها “التأثير الأطول أجلاً” عند اتخاذ القرار.

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