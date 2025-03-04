أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 4075 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:11 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيمة 25 جنيهًا ليسجل عيار 21 مستوى 4075 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب 32 ألف و600 جنيهًا.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 19 دولارًا، لتسجل مستوى 2877 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4657 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3493 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2717 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد تراجعت بنسبة 2.2 %، وبقيمة 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 4140 جنيهًا، واختتم عند 4050 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2935 دولارًا، واختتمت حول 2858 دولارًا.

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كما ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 3.8 %، وبقيمة 150 جنيهًا خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس 4165 جنيهًا في 24 فبراير، واختتم التعاملات حول 4050 جنيه.

بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.1 %، وبقيمة 60 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا، ولامست 2956 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات حول 2858 دولارًا.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد موجة من التراجعات المحدودة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بفعل تراجع الدولار، واستمرار ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والنمو الاقتصادي.

وكتب محللو يو بي إس: “توقعاتنا لبلوغ الذهب 3000 دولار للأوقية هذا العام لم تتغير”، مضيفين أنه قد يصل إلى 3200 دولار.