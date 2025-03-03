شل تدرس إمكانية بيع بعض أصولها في الولايات المتحدة وأوروبا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 10:15 مساءً - العربية نت _ تدرس شركة شل النفطية إمكانية بيع بعض أصول الكيمياويات التابعة لها في الولايات المتحدة وأوروبا، كجزء من استراتيجية تهدف إلى إعادة التركيز على العمليات الأكثر ربحية.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن “شل” تعمل مع “مورجان ستانلي” لمراجعة عملياتها في قطاع الكيماويات، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.

المنشآت قيد المراجعة تشمل “Deer Park” في ولاية تكساس، التي تقع بجوار مصفاة سبق أن باعت “شل” حصتها فيها.

أضاف التقرير، أن قائمة المهتمين بالصفقة قد تشمل شركات استثمارية خاصة، إلى جانب مستثمرين من الشرق الأوسط.