مال وأعمال

شل تدرس إمكانية بيع بعض أصولها في الولايات المتحدة وأوروبا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شل تدرس إمكانية بيع بعض أصولها في الولايات المتحدة وأوروبا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 10:15 مساءً - العربية نت _ تدرس شركة شل النفطية إمكانية بيع بعض أصول الكيمياويات التابعة لها في الولايات المتحدة وأوروبا، كجزء من استراتيجية تهدف إلى إعادة التركيز على العمليات الأكثر ربحية.

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وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن “شل” تعمل مع “مورجان ستانلي” لمراجعة عملياتها في قطاع الكيماويات، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.

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المنشآت قيد المراجعة تشمل “Deer Park” في ولاية تكساس، التي تقع بجوار مصفاة سبق أن باعت “شل” حصتها فيها.

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أضاف التقرير، أن قائمة المهتمين بالصفقة قد تشمل شركات استثمارية خاصة، إلى جانب مستثمرين من الشرق الأوسط.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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