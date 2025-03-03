نشاط المصانع في الصين ينمو بأسرع وتيرة في 3 أشهر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 05:09 مساءً - سينخوا _ توسع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في 3 أشهر خلال فبراير ، مع عودة ملايين المهاجرين إلى العمل بعد عطلة طويلة للعام القمري الجديد.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الإثنين، سجل مؤشر كايشين لمديري المشتريات التصنيعي في الصين 50.8 نقطة الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات بأن يسجل 50.3 نقطة، ومقابل 50.1 نقطة في يناير.

وتعد القراءة المسجلة أعلى مستويات 50 نقطة مؤشراً على النمو، فيما تعكس القراءة عند مستويات أقل انكماشه.

وتأتي هذه القراءة، بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمية يوم الأحد، والتي أظهرت أيضاً توسع نشاط المصانع في بكين بأسرع وتيرة منذ نوفمبر.

وبحسب البيانات التي صدرت اليوم، ارتفعت طلبات الصادرات الجديدة بأسرع معدل منذ أبريل الماضي، إذ تلقى الطلب دعماً من العملاء الخارجيين.

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ومن المتوقع أن تقر القيادات الصينية في الاجتماعات البرلمانية المقبلة بتراجع كبير في الطلب المحلي، كما من المتوقع أن تكشف عن تفاصيل بشأن التحفيزات المالية، التي تهدف دعم النمو وسط زيادة التوترات التجارية.

كما أشار المسح الصادر اليوم، إلى أنه في ظل الاستهلاك المحلي الباهت، ظلت أسعار الإنتاج في المصانع تحت الضغط، بشكل خاص السلع الاستثمارية والاستهلاكية، التي شهدت انخفاضات حادة في الأسعار.

وتابع المسح: الضغط على هامش الربح بشكل أكبر، أدى إلى ارتفاع أسعار النحاس وبعض المنتجات الكيماوية.