نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تطرح 13 منطقة جديدة للبحث والاستكشاف بقطاع البترول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 05:09 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح فرص استثمارية جديدة لعدد 7 من الحقول غير المنماة بالبحر المتوسط و6 من المناطق الاستكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.

وكشفت الوزارة في بيان اليوم، أنه سيتم فتح التزايد عليها لمدة شهرين وسيكون موعد الإغلاق 4 مايو 2025.

وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي استكمالاً لجهود الوزارة الأخيرة في جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك بإغلاق باب التزايد على 13 منطقة استكشافية وحقول متقادمة، حيث تم استلام العروض المتعلقة بهذه الفرص وجارى تقييم العروض لها باستثمارات متوقعة تتجاوز 700 مليون دولار وتتضاعف فى حالة تحقيق كشف تجارى.

*فرص استثمارية استراتيجية في البحر المتوسط*

وأكدت وزارة البترول سعيها إلى تعزيز الإنتاج من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط عبر طرح 7 اكتشافات غير منماة، وتم تقسيم الاكتشافات إلى مجموعتين لضمان تسريع عمليات الإنتاج وتعظيم العوائد الاقتصادية.

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وتشمل المجموعة الأولى حقول “أتين”، “ميريت”، و”رحمات”، بينما تضم المجموعة الثانية حقول “نوتس”، “سلامات”، “ساتيس”، و”سالمون” وتمثل هذه الاكتشافات فرصا استثمارية هامة لزيادة إنتاج الغاز لمواكبة الطلب المتزايد عليه.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح عدد من الاكتشافات الغير منماة بنظام المجموعات “Clusters” وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية المفتوحة ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

*فرص استكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس*

بالإضافة إلى الفرص المطروحة بالبحر المتوسط، تطرح الوزارة 6 من المناطق الاستكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس، وهي تمثل فرصاً واعدة في مجال الاستكشاف وتشمل 3 مناطق بالصحراء الغربية وهي: “شمال شرق بئر النص”، “جنوب الفيوم”، و”وادي صنور”، و3 مناطق في خليج السويس وهي: “شرق جيسوم”، “شرق جبل الزيت”، و”شرق شدوان”.

*بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج: منصة رقمية لتعزيز الشفافية*

وتتيح بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للمستثمرين إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية عبر موقعها الرسمي https://eug.petroleum.gov.eg/.، حيث تعد هذه المنصة أداة رئيسية لدعم الشفافية، حيث تقدم بيانات جيولوجية وجيوفيزيائية دقيقة، بالإضافة إلى أدوات تحليلية متطورة تساعد الشركات على تقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.