بكين تدرس تدابير مضادة ردا على تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 05:09 مساءً - العربية نت _ تدرس بكين تدابير مضادة ردا على تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية، وفق وسائل إعلام صينية.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إنه سيضيف رسوما جمركية أخرى 10% على السلع الصينية يوم الثلاثاء، مما يضاعف فعليا الرسوم البالغة 10% المفروضة في الرابع من فبراير.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن من المتوقع أن يرفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين يوم الثلاثاء ما لم توقف البلاد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

ووعدت الصين باتخاذ “كل التدابير المضادة الضرورية”؛ وأفادت وزارة التجارة في بيان أنه “إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في هذا الاتجاه، فسوف تتخذ الصين كل التدابير المضادة الضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”.

وستضاف هذه الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى الضرائب التي فرضها ترامب مطلع الشهر ونسبتها أيضا 10% على المنتجات الآتية من الصين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويتّهم ترامب الصين بالتساهل في مكافحة الإتجار بمادة الفنتانيل المخدرة التي تتسبب في حصد أرواح كثيرة في الولايات المتحدة.