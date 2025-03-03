مال وأعمال

السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر…

0 نشر
0 تبليغ

  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 1/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 2/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 3/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 4/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 5/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 6/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 7/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 8/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 9/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 10/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 11/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 12/13
  • السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… 13/13

نعرض لكم الان تفاصيل خبر السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 01:11 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء استقبال محصول بنجر السكر في مصانع أبو قرقاص اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 مارس 2025.

predco_adv_2021

وأوضحت الشركة في منشور لها حصلت “دوت الخليج” علي نسخة منه، أن عملية نقل المحصول ستتم عبر لواري وجرارات زراعية.

E-Bank

ونبهت الشركة إلي رفع السعر الأساسي لطن البنجر النظيف إلى 2400 جنيه، عند درجة حلاوة 16%، مع منح مكافآت إضافية تشمل علاوة التبكير وعلاوة زيادة درجة الحلاوة عن 16%، بالإضافة إلى حافز النظافة المميز وذلك لتحفيز المزارعين على زيادة معدل التوريد.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

كما دعت الشركة  مزارعي بنجر السكر إلى التواصل مع مكاتب التخصيص التابعة لمصانع أبو قرقاص لتحديد مواعيد التقليع وفقًا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي حسب أولوية تاريخ الزراعة، مع التأكيد على ضرورة توريد المحصول بأعلى درجة نظافة للحصول على الحوافز المقررة.

AYADY
Contct_90-728

ويبلغ معدل استهلاك مصر من السكر نحو 3.2 مليون طن سنوياً، ويصل إنتاجها نحو 2.8 مليون طن، و تستورد نحو 400 ألف طن من أسواق خارجية  بالتعاون مع القطاع الخاص لتأمين الاستهلاك

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
Saib
BonatMisr

يذكر أن أبو قرقاص يعد  من أقدم مصانع السكر في مصر والشرق الأوسط، ويضم نحو 1800 عامل، بالإضافة إلى العاملين غير المباشرين مثل السائقين والموردين. ومنذ الموسم الماضي، تم تحويل المصنع لاستقبال محصول البنجر لضمان استمرارية العمل، مع استهداف استلام نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي الذي يمتد حتى أغسطس المقبل.

وقامت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين بتغيير مقدمة المصنع لاستخلاص السكر من البنجر بدلا من قصب السكر فقط وذلك منذ عام 1998.

وأضافت الشركة خمس مراحل جديدة لاستخلاص السكر من البنجر، بتكلفة 20 مليون جنيه، بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية.

Fiat2025

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا