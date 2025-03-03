السكر والصناعات التكاملية تعلن بدء استقبال محصول البنجر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 01:11 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء استقبال محصول بنجر السكر في مصانع أبو قرقاص اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 مارس 2025.

وأوضحت الشركة في منشور لها حصلت “دوت الخليج” علي نسخة منه، أن عملية نقل المحصول ستتم عبر لواري وجرارات زراعية.

ونبهت الشركة إلي رفع السعر الأساسي لطن البنجر النظيف إلى 2400 جنيه، عند درجة حلاوة 16%، مع منح مكافآت إضافية تشمل علاوة التبكير وعلاوة زيادة درجة الحلاوة عن 16%، بالإضافة إلى حافز النظافة المميز وذلك لتحفيز المزارعين على زيادة معدل التوريد.

كما دعت الشركة مزارعي بنجر السكر إلى التواصل مع مكاتب التخصيص التابعة لمصانع أبو قرقاص لتحديد مواعيد التقليع وفقًا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي حسب أولوية تاريخ الزراعة، مع التأكيد على ضرورة توريد المحصول بأعلى درجة نظافة للحصول على الحوافز المقررة.

ويبلغ معدل استهلاك مصر من السكر نحو 3.2 مليون طن سنوياً، ويصل إنتاجها نحو 2.8 مليون طن، و تستورد نحو 400 ألف طن من أسواق خارجية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأمين الاستهلاك

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يذكر أن أبو قرقاص يعد من أقدم مصانع السكر في مصر والشرق الأوسط، ويضم نحو 1800 عامل، بالإضافة إلى العاملين غير المباشرين مثل السائقين والموردين. ومنذ الموسم الماضي، تم تحويل المصنع لاستقبال محصول البنجر لضمان استمرارية العمل، مع استهداف استلام نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي الذي يمتد حتى أغسطس المقبل.

وقامت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين بتغيير مقدمة المصنع لاستخلاص السكر من البنجر بدلا من قصب السكر فقط وذلك منذ عام 1998.

وأضافت الشركة خمس مراحل جديدة لاستخلاص السكر من البنجر، بتكلفة 20 مليون جنيه، بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية.