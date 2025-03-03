نعرض لكم الان تفاصيل خبر خبراء: ضبط الإنتاج وتفعيل بورصة الدواجن ضروريان لاستقرار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 09:14 صباحاً - فاطمة أبوزيد _ شهدت سوق الدواجن في مصر تقلبات حادة مؤخرًا، تزامنًا مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الكتاكيت، ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، ومدى تأثير إحالة 162 شركة للتحقيق على استقرار السوق. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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