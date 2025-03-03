مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 01:08 صباحاً - فاطمة أبوزيد _ قال مصطفى أحمد، صاحب مزرعة دواجن، إن إحالة 162 شركة للتحقيق لم يكن له تأثير يذكر على أسعار الكتاكيت أو الدواجن، موضحًا أن هذا العدد يعد ضئيلًا مقارنة بحجم العاملين في القطاع، الذين يصل عددهم إلى نحو 2.5 مليون شخص.

أضاف أحمد، في تصريحات خاصة لحابي، أن الارتفاع الحالي في أسعار الكتاكيت يرجع بالأساس إلى انخفاض إنتاج أمهات الدواجن بنسبة 30%، ما تسبب في تراجع المعروض وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن دورة إنتاج الأمهات تحتاج إلى ستة أشهر لاستعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة، وهو ما يؤثر على استقرار السوق.

ونوه بأن السوق لم تتأثر بشكل مباشر بقرار الإحالة، مشددًا على أن الحل يكمن في إعادة ضبط الإنتاج وزيادة المعروض لتحقيق التوازن السعري ومنع التقلبات الحادة في الأسعار.

وأوضح أحمد أن صناعة الدواجن تواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا جذرية، أبرزها توفير الدعم اللازم للمربين، وضمان استقرار أسعار الأعلاف، إلى جانب تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لمنع الاحتكار، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع وتحقيق استدامته.