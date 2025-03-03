مال وأعمال

مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة…

0 نشر
0 تبليغ

  • مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… 1/9
  • مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… 2/9
  • مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… 3/9
  • مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… 4/9
  • مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… 5/9
  • مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… 6/9
  • مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… 7/9
  • مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… 8/9
  • مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 01:08 صباحاً - فاطمة أبوزيد _ قال مصطفى أحمد، صاحب مزرعة دواجن، إن إحالة 162 شركة للتحقيق لم يكن له تأثير يذكر على أسعار الكتاكيت أو الدواجن، موضحًا أن هذا العدد يعد ضئيلًا مقارنة بحجم العاملين في القطاع، الذين يصل عددهم إلى نحو 2.5 مليون شخص.

predco_adv_2021

أضاف أحمد، في تصريحات خاصة لحابي، أن الارتفاع الحالي في أسعار الكتاكيت يرجع بالأساس إلى انخفاض إنتاج أمهات الدواجن بنسبة 30%، ما تسبب في تراجع المعروض وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن دورة إنتاج الأمهات تحتاج إلى ستة أشهر لاستعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة، وهو ما يؤثر على استقرار السوق.

E-Bank

ونوه بأن السوق لم تتأثر بشكل مباشر بقرار الإحالة، مشددًا على أن الحل يكمن في إعادة ضبط الإنتاج وزيادة المعروض لتحقيق التوازن السعري ومنع التقلبات الحادة في الأسعار.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

وأوضح أحمد أن صناعة الدواجن تواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا جذرية، أبرزها توفير الدعم اللازم للمربين، وضمان استقرار أسعار الأعلاف، إلى جانب تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لمنع الاحتكار، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع وتحقيق استدامته.

AYADY
Contct_90-728

Fiat2025

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى أحمد: انخفاض إنتاج الأمهات بنسبة 30% سبب رئيسي لأزمة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا