مال وأعمال

فائض تجارة الصين الخارجية يسجل 65.6 مليار دولار في يناير

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  • فائض تجارة الصين الخارجية يسجل 65.6 مليار دولار في يناير 5/9
  • فائض تجارة الصين الخارجية يسجل 65.6 مليار دولار في يناير 6/9
  • فائض تجارة الصين الخارجية يسجل 65.6 مليار دولار في يناير 7/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فائض تجارة الصين الخارجية يسجل 65.6 مليار دولار في يناير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 2 مارس 2025 11:07 صباحاً - العربية نت_ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، أن قيمة التجارة الدولية للبلاد في السلع والخدمات تجاوزت 4.05 تريليون يوان في شهر يناير الماضي.

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ومن حيث القيمة الدولارية، بلغت صادرات الصين من السلع والخدمات 315 مليار دولار أمريكي، مقابل واردات سلع وخدمات بقيمة 249.4 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 65.6 مليار دولار.

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وتجاوزت قيمة صادرات السلع الصينية في يناير الماضي 2.01 تريليون يوان، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى قرابة 1.38 تريليون يوان، بفائض قدره 634.2 مليار يوان، بحسب البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة “شينجوا”.

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وبلغت قيمة صادرات الخدمات 251.8 مليار يوان، ووارداتها 414.9 مليار يوان الشهر الماضي، ما نتج عنه عجز قدره 163.1 مليار يوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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