مال وأعمال

وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية…

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  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 1/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 2/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 3/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 4/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 5/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 6/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 7/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 8/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 9/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 10/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 11/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 12/13
  • وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… 13/13

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير السياحة يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 1 مارس 2025 12:17 مساءً - عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، مع شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من ممثلي المؤسسة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز مزيد من مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والمؤسسة وأطر التعاون المستقبلية لزيادة القطاع الخاص في قطاع السياحة في مصر ولاسيما لتعزيز أهداف التنمية المستدامة بها.

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وشارك في حضور الاجتماع من وزارة السياحة والآثار الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، بجانب حضور عدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

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كما شارك من مؤسسة التمويل الدولية كل من سعد صبرة مدير مكتب المؤسسة في مصر، والدكتور أحمد البكري كبير مسئولي الاستثمار الإقليمي بشمال وغرب أفريقيا بالمؤسسة، والسيدة مروي محجوب خبير أول تنمية القطاع الخاص بقطاع شمال أفريقيا بالمؤسسة، والسيد إيهاب أبو طالب مسئول الاستثمار بالمؤسسة.

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واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره البالغ لعلاقات التعاون الاستراتيجية المثمرة مع المؤسسة في جميع المجالات وما تقوم به من جهود لزيادة الاستثمارات في مصر لدعم جهود التنمية بها.

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واستعرض الوزير استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية والتي ترتكز على إبراز ما لدى مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومتميزة ليكون المقصد السياحي المصري هو المقصد الأكثر تنوعاً في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها ولا تضاهى في العالم (Unmatched Diversity).

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وأكد على أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً العمل على تحقيق الاستدامة في مجال السياحة وتحويل قطاع السياحة في مصر وما يضمه من منشآت سياحية وفندقية ومراكز للغوص وغيرها إلى قطاع صديق للبيئة من خلال نشر وتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يتم تشكيل فريق عمل من كل من وزارتي السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC ليقوم بدراسة ومناقشة الدراسات اللازمة لتنفيذ أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين والتي تم مناقشتها خلال الاجتماع على أرض الواقع.

ومن جانبه، استعرض المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أبرز الجهود والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وأوجه التعاون المختلفة التي تجمع بينها وبين الحكومة المصرية في هذا الإطار وخاصة في تقديم المشورة والاستشارات الفنية للبرامج التي تتبناها الدولة المصرية بما يساهم في زيادة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معرباً عن استعداد المؤسسة للتعاون مع الوزارة وخاصة في ظل أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي.

كما حرص على تقديم التهنئة للوزير بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم أجمع.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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