نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد إلغاء ترامب ترخيص شيفرون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:16 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الخميس، عند التسوية، مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترخيصاً لشركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون Chevron للعمل في فنزويلا.

ولا يزال المستثمرون يراقبون أي علامات على اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات النفط الروسية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.51 دولار أو 2.08 % إلى 74.04 دولار للبرميل عند التسوية.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.73 دولار أو 2.52 % لتسجل عند التسوية 70.35 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

وقال المحلل بشركة PVM: “الأسواق تحب الوضوح على عكس عدم اليقين. وما لم يتم تقديم مسار واضح بشأن التعرفات الجمركية والسلام في أوروبا الشرقية، فإن أسعار النفط ستظل في موقف دفاعي مع ارتفاعات متقطعة وعفوية تستند إلى عناوين الأخبار”.

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إلغاء ترخيص شيفرون

يعني إلغاء ترخيص شركة Chevron أنها لن تستطيع تصدير النفط الخام الفنزويلي. وإذا قامت شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA بتصدير النفط الذي كانت Chevron تصدره، فلن تتمكن مصافي التكرير بالولايات المتحدة من شرائه بسبب العقوبات الأمريكية.

وذكرت مصادر قريبة من المحادثات، لوكالة ، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى التفاوض على اتفاق جديد بين الشركة الأميركية وشركة PDVSA الفنزويلية لتصدير الخام إلى وجهات أخرى غير أميركية.

وتصدر Chevron نحو 240 ألف برميل يومياً من الخام من عملياتها في فنزويلا، وهو ما يعتبر أكثر من ربع إجمالي إنتاج البلاد من النفط.

وقال محللون بشركة TD Cowen، في مذكرة: “خروج Chevron قد يقلل من إنتاج فنزويلا (النفط)، مما يمنح أوبك+ القدرة على زيادة الإنتاج. وإذا حدث هذا، فقد تتكبد مصافي التكرير الساحلية الأميركية تكاليف شراء أعلى”.

وذكر المحللون أنه في حالة عدم زيادة العرض من أوبك+، قد ترتفع أسعار النفط الحامضية الثقيلة، وهو ما قد يؤثر على مصافي التكرير الأمريكية.

أوبك+ تبحث الزيادة المقررة في أبريل

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد أن ذكرت وكالة أن مجموعة أوبك+ تناقش ما إذا كانت سترفع إنتاج النفط خلال شهر أبريل، كما هو مخطط له أم ستجمد هذا الرفع وذلك في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على فنزويلا وإيران وروسيا، بحسب ما قالته ثمانية مصادر في التحالف.

جهود التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

كما تركزت الأنظار على الرئيس الأميركي في الجهود الرامية إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر الرئيس الأمريكي أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة يوم الجمعة من أجل توقيع اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، على الرغم من أن زيلينسكي قال إن نجاح المفاوضات سيتوقف على استمرار المساعدات الأميركية.

النمو وإعانات البطالة

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه بيانات أميركية، يوم الخميس، تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من 2024، ويبدو أن فقدان الزخم استمر في وقت مبكر من هذا الربع وسط الطقس البارد والمخاوف من أن الرسوم الجمركية ستضر بالإنفاق بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع.

ويتزامن ذلك مع زيادة عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة عن المتوقع خلال الأسبوع الماضي.