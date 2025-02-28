بيانات أمريكية تؤكد تباطؤ نمو الاقتصادي إلى 2.3% بالربع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 فبراير 2025 01:20 مساءً - سي إن بي سي_ أكدت بيانات أمريكية تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما استمر فقدان الزخم خلال وقت مبكر من الربع الأول من 2025 في ظل درجات حرارة منخفضة ومخاوف من تأثير سلبي للرسوم الجمركية على الإنفاق.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نمواً على أساس سنوي 2.3% خلال الربع الرابع من 2024 بعد تسارع النمو إلى 3.1 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام الماضي، والصادر يوم الخميس 27 فبراير.

وعدل المكتب بذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة بأقل من 0.1%، وهو ما يطابق بعد التقريب معدل 2.3% الذي قدره خلال الشهر الماضي، بينما توقع خبراء اقتصادي بقاء نمو الاقتصاد دون تغيير، بحسب استطلاع لوكالة .

وتسببت عدة عوامل في تبديد أثر تحسينات الإنفاق الحكومي والصادرات، من بينها التعديلات النزولية لإنفاق المستهلكين والاستثمار.

ورغم ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بنسبة 4.2% خلال الربع الرابع بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المتوقعة سابقاً.

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ونما بذلك الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.8% خلال العام 2024 مقارنة بمعدل نمو 2.9% خلال 2023.

وارتفع النمو الاقتصادي بشكل كبير على نسبة 1.8% التي تعتبر معدل نمو غير تضخمي بحسب ما يعتقده واضعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.