نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4100 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:08 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 20 جنيها، ليسجل عيار 21 مستوى 4100 جنيه وبلغ الجنيه الذهب 32 ألف و800 جنيه.

كما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية، بنحو 23 دولارًا، لتسجل مستوى 2893 دولارًا.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4686 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3514 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2734 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم عند نفس المستوى.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 2913 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2916 دولارًا.

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وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن عمليات جني الأرباح عرضت الذهب لضغوط تصحيح الأسعار، على الرغم من تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بفعل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثارت الشكوك والارتباك حول الرسوم التي سيتم تطبيقها ومتى وعلى أي دول.

وقال الرئيس ترامب “ستستمر التعريفات الجمركية، ليس كلها، ولكن الكثير منها”.

وأضاف أن الرسوم المفروضة على واردات كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، يجب فرض التعريفات المتبادلة في 2 أبريل أيضًا.

أكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم فرض تعريفة بنسبة 25٪ على أوروبا وكذلك على السيارات وأشياء أخرى لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

وأشار إمبابي إلى أن فرض رسوم جمركية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم يعيد المستثمرون تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.

وظل الذهب مدعومًا في الأيام الأخيرة ببيانات أمريكية ضعيفة عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أقرب وقت في يونيو، فيما زادت تهديدات الرئيس دونالد ترامب المتزايدة بالتعريفات الجمركية الطلب على الملاذ الآمن.