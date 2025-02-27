نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تبدأ أولى خطواتها لإنشاء صندوق ثروة سيادي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 فبراير 2025 08:08 مساءً - العربية نت _ عين وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أحد قدامى المحاربين في وول ستريت لتقديم المشورة بشأن خطط إنشاء صندوق ثروة سيادية ليتخذ خطوة لتحقيق خطط الرئيس دونالد ترامب لإنشاء الصندوق.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن جيه ار جيبنز، سينضم إلى وزارة الخزانة من البنتاغون حيث عمل جيبنز، في مكتب رأس المال الاستراتيجي للاستثمار في المشاريع المتعلقة بالأمن القومي.

وكان الرئيس ترامب قد وقت على أمر تنفيذي لإنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء الصندوق في غضون 12 شهرًا من قبل وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين، على الرغم من أنه ليس من الواضح على الفور كيف سيتم التنفيذ.

وقال ترامب سابقًا إنه يمكن تمويل الصندوق من خلال “الرسوم الجمركية وأشياء ذكية أخرى”.

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