مال وأعمال

الولايات المتحدة تبدأ أولى خطواتها لإنشاء صندوق ثروة سيادي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تبدأ أولى خطواتها لإنشاء صندوق ثروة سيادي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 27 فبراير 2025 08:08 مساءً - العربية نت _ عين وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أحد قدامى المحاربين في وول ستريت لتقديم المشورة بشأن خطط إنشاء صندوق ثروة سيادية ليتخذ خطوة لتحقيق خطط الرئيس دونالد ترامب لإنشاء الصندوق.

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وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن جيه ار جيبنز، سينضم إلى وزارة الخزانة من البنتاغون حيث عمل جيبنز، في مكتب رأس المال الاستراتيجي للاستثمار في المشاريع المتعلقة بالأمن القومي.

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وكان الرئيس ترامب قد وقت على أمر تنفيذي لإنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة الشهر الماضي.

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ومن المتوقع أن يتم إنشاء الصندوق في غضون 12 شهرًا من قبل وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين، على الرغم من أنه ليس من الواضح على الفور كيف سيتم التنفيذ.

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وقال ترامب سابقًا إنه يمكن تمويل الصندوق من خلال “الرسوم الجمركية وأشياء ذكية أخرى”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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