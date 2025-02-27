أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 فبراير 2025 03:14 مساءً - _ تراجعت أسعار الذهب قليلًا في تعاملات اليوم الخميس تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون تقريرًا مهمًا عن التضخم لتوقع مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2912.94 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:32 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2927.20 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى ليزداد ابتعادًا عن أدنى مستوياته في 11 أسبوعًا، إذ زادت الضبابية بسبب تعهدات غامضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا والمزيد من التأخير في فرض رسوم مقررة على كندا والمكسيك، وفق وكالة “”.

كما تعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من انخفاض سابق، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقال إيليا سبيفاك، من موقع تيستيلايف لتحليلات الاستثمار: “يبدو أن الارتفاع الطفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يضغطان على الذهب قليلًا في هذه الجلسة”، مضيفًا أن اتجاه صعود الذهب بشكل عام قائم إلى حد كبير.

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وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات التي تؤكد مسار أسعار البنك المركزي المصري الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.1% إلى 964.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 926.03 دولار.