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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 200 مليار جنيه تكلفة الأجور والمعاشات وبرامج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 27 فبراير 2025 01:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة خصصت أكثر من 200 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة لتغطية الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى التوسعات في برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك “تكافل وكرامة” وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن تكلفة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة خلال العام المالي الحالي تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه، وذلك وفقًا لحجم المستفيدين والكميات المرصودة، بينما سترتفع التكلفة في العام المالي المقبل إلى أكثر من 200 مليار جنيه.
وأضاف أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات الأجور وصندوق التأمينات والمعاشات، إلى جانب استمرار الدعم الموجه للتنمية البشرية في قطاعي الصحة والتعليم، سواء من خلال تحسين الأجور أو تقديم حوافز إضافية للعاملين في هذه القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استدامة المالية العامة.
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