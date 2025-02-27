رئيس الوزراء: الدولة تشتري القمح المحلي بسعر أعلى من العالمي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 فبراير 2025 11:07 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تنحاز بشكل واضح لدعم الفلاح المصري من خلال رفع سعر توريد القمح المحلي، موضحًا أن الدولة ستشتري القمح هذا العام بسعر يعادل 285 دولارًا للطن، في حين أن السعر العالمي الحالي يبلغ 260 دولارًا للطن، أي بفارق 25 دولارًا تتحمله الدولة لصالح المزارعين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمرصحفي اليوم الأربعاء، أن الدولة كان بإمكانها استيراد القمح بسعر أقل، ولكنها فضّلت دعم الفلاح المصري باعتبار القمح سلعة استراتيجية مهمة.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تشتري نحو 3.5 مليون طن سنويًا، إلا أنه من المستهدف هذا العام رفع الكميات الموردة حتى وإن وصلت إلى 5 ملايين طن، ما سيؤدي إلى زيادة المخصصات المالية التي توفرها وزارة المالية لهذا الغرض.