العشري للصلب تستثمر 1.1 مليار جنيه في مصنع لدرفلة أعمدة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2025 06:15 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال أيمن العشري رئيس مجموعة العشري للصلب، إنها بصدد افتتاح مصنع جديد لدرفلة أعمدة الإنارة خلال الربع الأول من العام الجاري باستثمارات ذاتية 1.1 مليار جنيه.

وأشار العشري، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن الشركة بدأت التشغيل التجريبي للمصنع الجديد خلال الفترة الماضية.

وقدّر حجم الطاقات الإنتاجية للمصنع بحوالي 300 ألف طن سنويا، تزداد بنحو 200 ألف طن خلال العام الثاني.

وقال رئيس مجموعة العشري للصلب إنها تستهدف توجيه 70% من إنتاجها للتصدير مقابل 30% للسوق المحلية.

وأضاف أن المجموعة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في أسواق عربية وأوروبية.

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ونوّه بأن “العشري للصلب” تدرس فرص استحواذ، دون مزيد من التفاصيل، مكتفيا بالإشارة إلى اتضاح معالمها منتصف العام الجاري.

وسجلت صادرات الصناعات المعدنية ما قيمته 10 مليارات و635 مليون دولار في 2024، مقابل 8 مليارات و500 مليون دولار في 2023، ومن المستهدف بلوغها مستويات 12 مليارا و500 مليون دولار خلال العام الجاري.