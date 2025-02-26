غرفة الصناعات المعدنية: اتجاه لمد حظر تصدير الخردة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2025 06:15 مساءً - باره عريان _ قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إنها تتجه للمطالبة بمد العمل بقرار منع تصدير جميع أنواع الخردة من المعادن؛ نظرًا لوجود طلب كبير عليها في الصناعة المحلية.

وأشار حنفي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استطلعت رأي الغرفة في القرار المفترض أن ينتهي العمل به نهاية مارس المقبل.

وأضاف أن الغرفة خاطبت أعضائها لسؤالهم عن مدى تضررهم من حظر تصدير الخردة، والحاجة إلى مد العمل بالقرار.

وقال المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية إنها تعكف حاليًا على إعداد الرد؛ بناءً على الردود التي تلقتها من الأعضاء في هذا الإطار، تمهيدًا لإرساله إلى وزارة الاستثمار، لافتًا إلى أن الآراء التي تلقتها الغرفة حتى الآن تميل إلى المطالبة بمد العمل بالقرار.

وبنهاية مارس 2022، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة حينها، الدكتورة نيفين جامع، قد أصدرت قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، قبل أن يمدد العمل بالقرار أكثر من مرة.